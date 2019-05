“No culpo a nadie”: James Gunn sobre polémica salida de Disney

Estados Unidos.- James Gunn, director de las dos entregas de la saga de Marvel Studios Guardianes de la Galaxia y quien está por dirigir la tercera película, reflexionó en entrevista con Deadline sobre el escándalo que amenazó su carrera en el cine y dio paso a opiniones divididas: su despido de Disney debido a unos tuits en los que hacía bromas sobre la pedofilia y la violación.

Según recuerda Deadline sobre la polémica, hace casi un año no importó que tales textos en Twitter hubieran sido escritos una década atrás, que Gunn se hubiera ya disculpado para entonces y que él se hubiera vuelto el blanco de periodistas de derecha luego de sus mensajes anti-Trump: Disney se vio impulsado a actuar y despidió a James cuando este estaba en medio de la realización del guion de Guardianes de la Galaxia 3.

Como es conocido, James Gunn ha sido recontratado por la empresa del ratón para realizar la tercera entrega de los ‘Guardianes’, una decisión por la que el director se ha mostrado agradecido y una labor que comenzará una vez que concluya The Suicide Squad, de DC Cómics.

No culpo a nadie. Me siento y me he sentido mal desde hace tiempo por algunas de las formas en las que hablé públicamente; algunos de los chistes que hice, algunos de los objetivos de mi humor, solo las no intencionadas consecuencias de no ser más compasivo en lo que estoy publicando”, externó el cineasta.

Sé que personas han resultado heridas con lo que he dicho, y esa es mi responsabilidad, que no fui compasivo como debí en lo que digo. Me siento mal por eso y asumo toda la responsabilidad. Disney tenía todo el derecho de despedirme. Eso no era un asunto de libertad de expresión. Dije algo que a ellos no les gustó y tuvieron el derecho de despedirme”, agregó.

El director describió como “el día más intenso” de su vida el momento que atravesó al ser removido de su trabajo.

Sucedió, y de repente me pareció que todo había acabado. Solo supe, en un momento que pasó increíblemente rápido, que había sido despedido. Se sintió como que mi carrera se había terminado”, narró el cineasta.

James Gunn también habló de las muestras de cariño y apoyó que recibió de parte de los protagonistas de Guardianes de la Galaxia y otras personas que no dudaron en salir en su defensa cuando ocurrió todo, lo cual lo hizo sentirse abrumado y lo ayudó a salir del caos que se había desencadenado.

Así que parte de ese día fue el peor día de mi vida, y una parte fue el mejor día de mi vida. Ciertamente no he estado perfecto en el sentido espiritual desde entonces, pero he estado mejor”, compartió Gunn, además de aclarar que en las primeras semanas del escándalo prefirió apartarse de las redes sociales.