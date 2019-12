"No debo nada": Ari Borovoy aclara la polémica con sus compañeros de OV7

Ciudad de México.- Ari Borovoy dio la cara luego de la polémica que se suscitó entre los miembros de OV7 y aclaró el conflicto del pasado martes 26 de noviembre con Lidia Ávila, Erika Zaba, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel.

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el cantante expresó su versión de los hechos y se pronunció con respecto a los abucheos que recibió en una presentación de los 90’s Pop Tour.

Recibí muchos mensajes de no tanto amor, de no tanto cariño, lo cual, los entiendo. Me pasó hoy que me preguntaba una persona ‘¿cómo le hiciste para subirte al escenario?’ y le contesté: ‘no lo pensé ni siquiera, porque el que nada debe, nada teme. Hay que darle la cara a la gente”, narró Borovoy.