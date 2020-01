"No era feliz ahí": Ingrid Coronado explica por qué abandonó 'VLA'

Ciudad de México.- Ingrid Coronado reveló detalles de su salida de Venga La Alegría y a pesar de que existieron rumores de su llegada a Hoy, la conductora explicó el motivo por el que decidió dejar la televisión.

En su canal de YouTube, la presentadora mexicana detalló las razones por las que optó abandonar la pantalla chica, pues aseguró que no tenía mucho tiempo para convivir con su familia.

Me la he pasado increíble porque me levanto un poquito más tarde y saben que eso es mi coco. También, lo que quería era pasar un poco más tiempo con mis niños y vaya que me la he pachangueado”, expresó Ingrid.