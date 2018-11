"No era la decisión correcta": Paris Hilton habla de ruptura con Chris Zylka

Los Ángeles, EU.- Aunque Paris Hilton se encuentra hasta el tope de compromisos laborales propios de su faceta como empresaria, su reciente ruptura y cancelación de compromiso con Chris Zylka no es un tema que puede evadir de forma fácil.

Hasta ahora, el único mensaje que se había considerado una posible referencia por parte de Paris al complejo momento por el que atraviesa era la publicación que hizo de una frase de Marilyn Monroe:

Sin embargo, la también DJ ha decidido abrir su corazón un instante para hablar directamente del término de su relación con Chris Zylka, y de paso para hacer una confesión sobre una característica de ella que podría ser uno de los factores que han dado paso a la conclusión de sus relaciones amorosas.

Estoy realmente bien. Estoy dedicando tiempo para mí. Solo siento que cuando yo me enamoro, lo hago rápido y muy fuerte. Tuve este romance arrollador y, yo siempre he estado obsesionada con las historias de Disney, con las historias de amor, y pensé que este sería mi final de cuento de hadas, y me di cuenta después de un tiempo de que no era la decisión correcta", compartió la socialité en el prograama The Talk.