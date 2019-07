"No eres gringa, ridícula": Usuarios se 'acaban' a Yanet García por su inglés

Ciudad de México.- Una nueva polémica surge en torno a la famosa 'Chica del clima' del programa Hoy Yanet García, pero esta vez no es por lo que trae puesto o por su escultural figura.

La presentadora de Televisa decidió publicar una fotografía de ella en las calles de Turquía, a donde acudió con su novio estadounidense Lewis Howes para promocionar su nueva película Bellezonismo, la cual actualmente presenta por toda Europa.

Para acompañar la instantánea, la regiomontana escribió una frase en inglés:

Happiness is the experience of living every moment with love, grace and gratitude. Just be grateful"