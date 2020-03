"No es delito tenerlo chiquito": El día que Alfredo Adame habló del tamaño de su pene

Ciudad de México.- Alfredo Adame, exconductor y actor mexicano ha dado mucho de qué hablar por los pleitos que ha tenido con personalidades de la farándula y sobre todo con sus exparejas.

Fue precisamente una de ellas que hizo una fuerte revelación sobre una intimidad del mexicano que causó controversia. Susan Quintana reveló que Adame era un hombre violento y que en ocasiones actuaba como loco.

No solo eso, confesó que Alfredo era muy malo para el sexo, que casi no habían tenido intimidad y que además tenía un miembro viril muy pequeño, algo que no le pareció al exconductor de Hoy.

Se me hace vulgar que una finísima mujer diga ese tipo de cosas. Si ella quería un actor de película pornográfico, pues conmigo no. Yo soy un ser normal, que tiene una vida sexual normal, que tengo 60 años, no estoy terminado, tampoco soy el tigre de la jungla, ni el negro de Whatsapp", confesó Alfredo.

Pero sus palabras causaron más controversia y hasta memes en redes sociales:

¿Hay un artículo de la constitución que te meta al bote por tenerlo chiquito o por no tener sexo cuatro veces al día? No es un pecado, es un disparate. Tú sabes que a los 60 la gente empieza a achicarse, por eso la gente adulta pues son chiquitos ¿no?”.

No solo eso, también una imagen de su juventud salió a la luz donde aparecía modelando ropa interior, lo que provocó burlas.