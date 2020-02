"No es un crimen": Silvia Pinal aclara rumor y habla de su cirugía estética

Ciudad de México.- Silvia Pinal tomó con humor los rumores sobre que su vida estaba en peligro por haberse inyectado polímeros en el rostro e incluso habló con detalle de la única cirugía estética a la que se ha sometido.

Como es conocido, fuentes que hablaron para una revista aseguraron que la actriz había pagado una cuantiosa cifra por un tratamiento que después se convirtió en una pesadilla al provocarle supuestos dolores e inflamación en la cara.

En declaraciones para Ventaneando, la madre de Alejandra Guzmán desmintió el reporte y aprovechó el tema para exponer que no tendría nada de malo someterse a una operación para mejorar su imagen.

El conductor Daniel Bisgno preguntó a Silvia si sentía dolor en el rostro por alguna otra razón, momento en el que la actriz aseguró que su cara "siempre está bien" y dio detalles de una cirugía a la que sometió hace años.

Al reiterar que no sufre ningún dolor y que no se inyectó nada en el rostro, Silvia Pinal externó que no tiene tiempo para tratamientos de belleza porque es una mujer trabajadora.

¿Qué tendría de malo que me hubiera yo inyectado? No lo hago y no lo he hecho, además, si lo hubiera yo hecho lo diría porque no es ningún crimen. Las mujeres queremos estar bonitas, nos cuesta trabajo ¿no?, pero en este caso yo no he hecho nada", finalizó.