No es un spoiler, es el nuevo trailer de 'Once Upon a Time in Hollywood'

París, Francia.- Con motivo del Festival de Cannes, donde Quentin Tarantino hizo un llamado a no realizar spoilers de la película, Columbia Pictures dio a conocer un nuevo tráiler de Once Upon a Time in Hollywood.

El adelanto de la nueva película del director de Pulp Fiction sigue presentando el mundo del Hollywood de fines de los ’70 de la mano de Cliff Booth y Rick Dalton, un actor y un doble de acción que tratan de encontrar su lugar en este cambiante panorama que también cuenta con la presencia de figuras como Sharon Tate y Bruce Lee.

Once Upon a Time in Hollywood cuenta con las actuaciones de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning y Timothy Olyphant, entre otros.