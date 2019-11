"No está del todo correcto": Actor de 'Black Panther' responde a Scorsese

Estados Unidos.- Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, decidió dar su punto de vista sobre las críticas de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel.

Después de que el aclamado director expresara que los filmes de superhéroes no era cine, Boseman dijo que se respeta su opinión, pero dejó en claro que debe ver Black Panther.

El misterio del que habla Scorsese está en Black Panther. No comprendió que ahí había este sentimiento de incertidumbre, había esta sensación de no saber qué es lo que iba a pasar, eso es lo que la gente de color siente, porque nunca hemos tenido un superhéroe así", dijo el actor.

Pensamos que ellos, ya sabes, lo blancos, nos iban a matar. Es una posibilidad el que podamos desaparecer. Quizá Scorsese no entendió eso cuando la vio. Es cultural. Sus comentarios realmente no me molestan", explicó Boseman.