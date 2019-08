"No estoy de acuerdo": Chapoy critica a cantante que usa medicina tradicional

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora Pati Chapoy se encuentra en la polémica, debido a que lanzó una fuerte crítica contra un cantante que ha recurrido a la medicina tradicional.

Los integrantes del grupo Camila estuvieron en una entrevista con Ventaneando, donde el vocalista, Mario Domm, aprovechó para revelar que había recurrido a la ayahuasca para acabar con sus demonios.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron del agrado de Chapoy, quien de inmediato mostró su descontento.

Yo no estoy de acuerdo en que alguien como él o como cualquier persona decida tomar ayahuasca, a final de cuentas es una planta alucinógena que muchos de los que yo conozco se han quedado ahí, recordemos que ahí murió el hijo de Elizabeth Dupeyron… Cada quien es libre de meterse lo que se le dé la gana, por su puesto”, declaró la periodista.

No obstante, Chapoy también aprovechó para recomendar a su público que no recurran a esta bebida.

Pero los que nos están viendo en este momento no lo hagan, les pido por favor que no lo hagan, sucede que cuando alguien está metido en la popularidad que le da el trabajo lo que está buscando, la mayoría, es tranquilizarse y calmarse no tiene nada que ver la meditación con eso”.