"No existe transplante de neuronas": Laura Bozzo ante ataques de Niurka

Ciudad de México.- La polémica conductora peruana, Laura Bozzo, continúa aumentando el caos de su opinión sobre Irina Baeva, pues en exclusiva para Hoy respondió ante los ataques de Niurka Marcos en su contra y le envió un contundente mensaje a Gabriel Soto sobre su futuro con la rusa.

Bozzo admitió que no esperaba tal "caos" alrededor de su opinión, pero sostuvo su pensamiento aclarando que entiende que el amor y los matrimonios se acaban, a veces por un tercero, pero señaló que para todo hay maneras y la de la actriz no lo eran y por ello dice que "no me representa Irina" y no la va a apoyar.

En cuanto a la crítica por su belleza, la cual atacó Niurka, las respondió sin mencionar nombres pero dejando en claro que era contra la famosa vedette, señalando que ninguna de las dos rubias tienen "talento" o "neuronas".

Y que digan que si soy fea, horrible, que por eso le contesto, a mí me vale y ¿sabes por qué?, te cuento porqué, porqué todo lo que he logrado en esta vida es por esto, por mi cerebro, que la belleza uno se arregla, se pone lo que tu quieras, pero no existe el transplante de neuronas y menos de talento", señaló Laura.

En base el ataque a la inteligencia de la rusa, le mandó un contundente mensaje a Gabriel asegurandole que en unos tres años se aburriría de ella pues no tiene nada que ofrecer.

La belleza se acaba y la falta de neuronas siempre pesa, pes que estes con una mujer que es una muñeca y en uno, dos o tres años que se acabe la pasión y estes con alguien sin personalidad y sin inteligencia, no, no, no", expresó Laura.

Remató señalando que el día que se la encuentre por supuesta que le dirá lo que piensa pues ella nunca se ha "amilanado" ante nada ni nadie en la vida y no empezara con ella.

En mi vida la he visto, jamás he cruzado una palabra con ella, mamita por favor yo a ti ni te conozco, nunca me he topado contigo y nunca te he saludado la verdad, ni te recuerdo", concluyó.