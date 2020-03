"No fue coronavirus": Zion aclara a sus fans que fue lo que lo llevó al hospital

Ciudad de México.- El reggaetonero puertorriqueño Zion, quien en días recientes preocupó a fans y medios, pues tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en la Ciudad de México, aclaró que fue lo que ocurrió y negó que se tratara de coronavirus.

Al principio creyeron que yo venía con síntomas del coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas, no les miento, también estaba un poquito asustado, pensaba que podía que ser que sí”.