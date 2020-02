¡No fue culpa de Yolanda! Vero Castro revela la razón por la que se retiró

Ciudad de México.- Verónica Castro abrió su corazón durante una reciente entrevista con Galilea Montijo para LatinUS y confesó la verdadera razón por la que decidió retirarse de medio artístico.

Aunque se creía que la primera actriz se alejó de las cámaras luego de que Yolanda Andrade ventilara su romance, en realidad 'La Vero' dijo adiós a la pantalla por cuestiones familiares.

La también cantante afirmó que optó por "mandar todo a la fregada" por la crítica condición de salud de su madre, doña Socorro Castro.

Mi madre que, desgraciadamente sigue enferma, no la he podido sacar adelante y ya es difícil sacarla, sinceramente. Entonces dije ‘es el momento de mandar todo esto a la fregada’, yo necesito concentrarme en este asunto que, para mí, es mi prioridad”, dijo Verónica.

La madre de Cristian Castro admitió que ni su fama ni su dinero la han ayudado a recuperar la salud de su madre, situación que la ha colocado en momentos muy duros.

Te pones mal, porque no está en tus manos. El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa", afirmó.