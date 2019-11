"No fue necesario cambiar el guión": J.J. Abrams sobre la muerte de Fisher

Estados Unidos.- Para el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el director del film, J.J. Abrams mencionó a un medio, que no fue necesario hacer cambios en el guión luego del fallecimiento de Carrie Ficher.

En una entrevista con GamesRadar, Abrams mencionó lo siguiente acerca del guión ahora que Fisher murió.

Con suerte, si esto funciona, será algo invisible y si no lo supieras, ni lo notarías", dijo Abrams.

Ahora lo importante es eperar al lanzamiento en salas de cine de la película, la cual será el final de la nueva trilogía, y que muchos fanáticos están a la espera de un final con broche de oro.