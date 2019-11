"No ha llegado el hombre ideal": Belinda revela que no tiene tiempo para el amor

Ciudad de México.- Una vez más la prensa cuestionó a Belinda si es que tiene una relación pues a pesar de que ella ha negado rotundamente el romance con Lupillo Rivera, el ‘Toro del Corrido’ ha dado nuevos detalles.

La intérprete de Amor a primera vista fue entrevista por Despierta América, donde además de hablar de su carrera, Belinda reveló si mantiene una relación sentimental

Estoy soltera, muy contenta, en este momento estoy rodeada de amigos, amor de pareja en este momento no tengo tiempo para un hombre ideal ahorita, ya cuando aparezca ya te contaré, pero todavía no aparece. Yo creo que no me va a seguir el ritmo, pobrecito, mejor solita”, sentenció la guapa rubia.