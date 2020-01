"No había otra opción": Harry y su "gran tristeza" tras salir de la realeza

Reino Unido.- Tras dar un definitivo paso atrás y renunciar junto a Meghan Markle a su título de alteza real, el Príncipe Harry hizo frente al 'torbellino' de reacciones que ha generado su decisión y externó la "gran tristeza" que la causa el "haber llegado a esto" para poder alcanzar una vida más tranquila y en paz para su familia.

El duque de Sussex reiteró su respeto hacia la Reina Isabel II y habló sobre su salida de la realeza en un conmovedor discurso que ofreció durante una cena privada en Chealse, como parte de un evento de Sentebale, organización de caridad en que brinda apoyo a niños vulnerables.

El hijo menor de Lady Di dijo que el Reino Unido es un lugar que ama y que "nunca cambiará", pero que "no tenía otra opción" que renunciar a sus labores reales.

Una publicación compartida por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) el 19 de Ene de 2020 a las 2:00 PST

La decisión que he tomado por mi esposa y por mí de dar un paso atrás no es algo que hice a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones después de muchos años de retos y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción", continuó el duque de Sussex.