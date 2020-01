"No hagas show": Galliano afirma que no atacó a 'Gomita' y se niega a disculparse

Ciudad de México.- Hace un par de meses Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', reveló a detalles los malos tratos y agresiones que vivió mientras trabajaba en Sabadazo de parte de sus entonces compañeras, Laura G y Cecilia Galliano.

La argentina se encontró con la prensa hace unos días y se negaba a hablar del tema.

A mi no me interesa... ese tema la verdad me aburre...".