"No importa nada": Así es como Michelle Renaud protege a su hijo de coronavirus

Ciudad de México.- La guapa actriz Michelle Renaud, enterneció las redes al compartir una fotografía al lado de su hermoso hijo, Marcelo, al mismo tiempo de que hizo conciencia sobre los cuidados que deben tenerse con respecto a la actual pandemia de coronavirus que azota al mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete publicó la instantánea en la que aparece recostada y abrazando al pequeño mientras ambos sonríen cariñosamente.

Nosotros nos quedamos en casa, no importa si no estamos en pánico, no importa si el virus se cura o ataca a mayores, no importa si es algo económico, no importa lo que diga nuestro gobierno, no importa nada, solo importa que es la mejor manera de ayudar a que el virus no se contagie más".