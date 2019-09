¿No la quieren? Adela Micha confiesa que está vetada de TV Azteca y Televisa

Ciudad de México.- Como se recuerda, hace casi tres años que Televisa despidió a Adela Micha y la periodista confesó que hasta la fecha está vetada de la televisora y que le negaron estar en una entrevista en el programa Hoy.

Durante su programa de YouTube, La Saga, explicó que a ella y sus compañeras, Rebeca de Alba y Susana Zabaleta, las invitaron al matutino para hablar de su show Los mandamientos de las mujeres chingon*s, sin embargo, ella no pudo entrar.

Fue Susana quien inició hablando del tema, detallando que tanto ella como Rebeca pudieron entrar a una entrevista en una reconocida televisora pero Micha no corrió con la misma suerte.

No me dejan entrar a Televisa, entonces yo ya no entiendo, pues eso dicen, está raro, ¿no?”.