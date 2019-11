"No la reconocí": Exesposo de Lis Vega se burla de las cirugías de la cubana

Ciudad de México.- Federico Díaz, exesposo de Lis Vega, fue cuestionado por los recientes cambios físicos de la cubana durante un evento al que asistió en la Ciudad de México.

Tras el impacto que ha provocado el cambio en el rostro de la vedette, el actor no pudo evitar bromear con el tema y contestó:

Casi la dejo de seguir en Instagram porque no la reconocí”.

Inmediatamente soltó una sonrisa y agregó:

¡Ay, no es cierto!... no sé con qué se abusa, pero mantenerse es una cosa y sobrepasarse y combatir el tiempo es otra, no sé por dónde anda ella”.