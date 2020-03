"No le entro porque es para corrientes": Famosa actriz en contra del reggaetón

Ciudad de México.- La reconocida actriz Daniela Romo, aseguró que el género urbano, en especifico el reggaetón, es algo que no le gustaría experiementar ya que es para personas "corrientes".

No, yo no le entraría, porque no es de mi época, ni de mi generación. Yo no lo haría, ya no tengo edad como para eso", señaló la también cantante.