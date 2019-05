"No le llegas a los talones a la Mori": 'Tunden' a Camila Sodi por ser 'Rubí'

Ciudad de México.- A penas hace unos días que se confirmó que Camila Sodi sería la actriz que traerá de regreso a Rubí, en el remake del famoso melodrama, sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.

Sodi compartió en su cuenta de Instagram una foto en donde aparece en lencería y con una camisa blanca y la acompañó con el siguiente mensaje:

Sí, soy yo... Rubí”.

La instantánea se ha llenado de muchos comentarios negativos en los que aseguran que Camila no tiene el talento suficiente de Bárbara Mori y que no da el ancho para el papel de villana.

No te queda para nada el papel ni sabes actuar... Eres bonita pero no tanto para hacer ese papel, la verdad no le llegas a los talones a la Mori”.

Nada que ver con el personaje”.

La peor decisión que pudieron tomar”.

Pues échale ganas porque Bárbara Mori estuvo grandiosa”.

Debido a lo anterior, Camila utilizó sus Instagram Stories para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo”, escribió Camila, este texto es un fragmento de la canción A quién le importa, de Thalía.

Para este proyecto también se habían contemplado a las actrices Claudia Martín, Macarena Achaga y Esmeralda Pimentel, sin embargo, fue Sodi quien se llevó el papel.