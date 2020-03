¡No lo creerás! Así responde Gabriel Soto a Geraldine tras ser llamado "mal padre"

Ciudad de México.- Luego de que Geraldine Bazán revelara que realizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de sus hijas y que a pesar de que Gabriel Soto estaba invitado no asistió, ahora es el actor quien da su versión y explica los motivos por los que no pudo estar presente en la celebración.

Lo que pasa es no estaba yo aquí en México y esa fiesta fue después del cumpleaños de mis hijas, de hecho, yo no pude estar con ellas tampoco porque esa semana que cumplieron mis hijas estábamos grabando el final de la novela en Acapulco y un fin de semana antes me las llevé para estar con ellas y festejarlas, entonces ahora sí que fue una semana de mucho festejo para ellas", explicó el artista en entrevista con diversos medios de comunicación.

Y para dejar claro que por su parte no existe ningún tipo de problema con su exesposa, Soto agregó:

Pero la fiesta que hizo Geraldine no pude asistir porque la hizo el sábado y ya estaba yo de viaje. Sí me invitó y todo, pero mis hijas saben".

Cabe declarar que usuarios criticaron la ausencia de Soto en el cumpleaños de sus hijas. Incluso, algunos lo llamaron "mal padre" y aseguraron que siempre está al pendiente de los compromisos de su actual pareja Irina Baeva, pero no de sus pequeñas.

Cambiando de tema, Gabriel dio su postura ante la noticia del debut actoral de su hija mayor.

Evidentemente yo la apoyé y como siempre le he dicho, mientras no descuide la escuela, que es lo más importante, en este caso no fue así porque su participación fue muy pequeña, muy corta, fueron tres días de llamado nada más, entonces como su papá y su mamá son actores, pues evidentemente tiene la el gusanito".

Al hablar de la controversia que ha surgido en redes sociales debido al mensaje que colocó Geraldine y que parecía como una indirecta para Irina Baeva, luego de que la rusa anunciara que le habían cancelado su charla motivacional en favor de la mujer, Gabriel comentó:

La verdad no la vi, y digo, todo lo que tenga que ver con la mamá de mis hijas siempre será positivo y todo el respeto del mundo y sobre todo que le deseo siempre toda la felicidad del mundo".

Por último, Soto hizo hincapié en su respaldo para su actual pareja.

Del empoderamiento de la mujer es algo importantísimo, yo siempre lo voy apoyar de quien venga, y es algo que me sumo a la causa de la plática de Irina. Este fin de semana no voy a estar apoyando porque me toca estar con mis hijas, pero voy a estar a la distancia apoyándola".