¡No lo creerás! Esta es la triste razón por la que Alejandra Guzmán sigue soltera

Ciudad de México.- Hace varios días el medio CNN republicó una entrevista que hizo a la rockera mexicana, Alejandra Guzmán, hace algunos años en la que ella confiesa la dolorosa razón por la que sigue soltera pese a que es una mujer muy guapa y con mucha fama.

Durante esta plática, la madre de Frida Sofía reconoció que le ha sido bastante difícil encontrar a una persona para compartir sus mejores momentos.

La pareja perfecta no la encuentro aún, es algo con lo que no he tenido suerte", reconoció 'La Guzmán'.