¡No lo creerás! Este era el apodo de Meghan Markle en su fase de actriz

Reino Unido.- Meghan Markle recibió un sobrenombre de parte de sus compañeros de Suits, la serie que protagonizó con el papel de 'Rachel Zane' del 2014 al 2017, antes de casarse con el Príncipe Harry.

Durante su participación en el podcast Vice Versa: Meghan Markle Escaping The Crown, Omid Scobie, fuente de la realeza, reveló que la esposa de Harry era llamada por el elenco del programa "Meghan Gets Sh*t Done" ("Meghan la que logra todo").

La madre del pequeño Archie recibió ese apodo debido a que ella se encargaba de organizar donaciones de comida del set de grabación de Suits, con lo cual apoyaba a refugios locales que a su vez brindaban asistencia a personas en necesidad.

Como es conocido, Meghan y el resto del cast grabaron la serie en Toronto, Canadá. Hace algunos meses, el director de la organización St. Felix Centre, escribió en Instagram que Meghan Markle apoyó activamente al centro y fue voluntaria mientras se encontraba en la ciudad.

Durante un Día de Acción de Gracias, la duquesa de Sussex donó platillos para más de 100 personas.