¡No lo creerás! Natalia Téllez aterra al revelar ¿que fue poseída por un muerto?

Ciudad de México.- Natalia Téllez hizo una aterradora confesión durante un reciente programa en Netas Divinas debido a que reveló que tras la muerte de su madre tuvo una experiencia bastante paranormal.

La querida conductora de Televisa explicó que luego de perder a su mamá, ella preguntó a su hermana si creía en la vida después de la muerte y esta le aseguró que pensar eso era absurdo.

Mi hermana me decía: ‘sí, estoy convencida y cualquier otra idea me parece absurda, y me parece un cuento de hadas que nos contamos para sentirnos mejor'", contó Téllez.

Natalia explicó que poco tiempo después su hermana cambió de opinión debido a que tuvieron un suceso paranormal. La conductora confesó que durante un momento de sonambulismo, al parecer el espíritu de su madre entró en su cuerpo.

Yo no me acuerdo de absolutamente nada y ella dice que yo le hablé como si yo fuera mamá y le decía: 'ten fe las cosas van más allá de la razón'... entonces, yo desperté y mi hermana, que es muy racional y muy lógica, me contó: 'tú dormida me hablaste y yo sentí que eras mamá y me dijiste que ‘las cosas no tienen que ser lógicas, ni racionales, que la vida tiene un orden diferente’ y me impresionó mucho viniendo de mi hermana que es muy racional y pragmática", explicó.