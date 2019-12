¿No lo invitó? Princesa Beatriz festeja su compromiso sin el Príncipe Andrés

Reino Unido.- La Princesa Beatriz hace un par de días festejó su compromiso con el millonario Edoardo Mapelli Mozzi pese a los múltiples rumores que señalaban que no se realizaría, aunque su padre, el Príncipe Andrés no estuvo presente, ¿acaso no lo invitó?

Recordemos que desde que se reveló que la royal de 31 años realizaría una fiesta de compromiso en el lujo hotel Chiltern Firehouse, comenzaron rumores que está se cancelaría a causa del duque de York y otros que solamente lo pospondría y lo haría en un lugar más íntimo y privado, como la casa de una amiga.

Sin embargo, la fieste sí se realizó y sí fue en el hotel Chiltern Firehouse con invitados de gran fama y talento como Ellie Goulding, Robert De Niro, los hermanos de Kate Middleton y por supuetso su hermana Eugenia y madre, Sarah Ferguson.

Pero quien brilló por su ausencia fue el Príncipe Andrés, el padre de la royal, quien no asistió debido a que él consideraba que su presencia incomodaría a los presentes y quería que su hija tuviera una fiesta increíble, además de que fuentes aseguran que tampoco quiere dejarse ver mucho debido al escpandalo con Epstein y que su madre, la Reina Isabel II, lo destituyera de su puesto como miembro de la familia real.