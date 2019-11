¡No lo niega! Lis Vega confiesa que aún fuma marihuana: "Solo me meto eso"

Ciudad de México.- La vedette cubana, Lis Vega, concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante y ahí confesó todo sobre sus adicciones, además de detallar que aún recurre a la marihuana para calmar sus ansias.

La famosa actriz inició su carrera artística en un cabaret, llevando una vida bastante apresurada y cansada, por lo que empezó a consumir cocaína "para aguantar".

Asimismo, Lis Vega aseguró que está a favor de la marihuana medicinal y sin 'pelos en la lengua', reveló que aún consume esta hierba cuando quiere calmar su hiperactividad y ansiedad.

Fumo una marihuana medicinal que venden en Cailfornia, que es legal. Ahora ya no me meto de nada más que eso. Antes me metía de todo y uno empieza a equivocarse y a probar otras cosas”.