¡No lo podrás creer! Así fue la primera cita de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Eugenio Derbez, hizo impactantes revelaciones durante una entrevista que le realizó su hijo, José Eduardo Derbez, para su canal de YouTube, entre ellas la primera cita que tuvo con la reconocida actriz, Victoria Ruffo, a quien no volvió a buscar después de esta.

Eugenio relató que su madre, Silvia Derbez, fue quien le dijo que Ruffo, con quien trabajaba en Simplemente María, lo estaba buscando y preguntando por él por el set, lo que lo sorprendió mucho pues él en ese entonces no era famoso, pero después de que más personas le dijeran lo mismo que su madre decidió buscarla.

Yo estaba en Anabel y mi mamá estaba trabajando en Simplemente María con tu mamá en el elenco, entonces un día mi mamá me dice: 'Oye Victoria Ruffo anda preguntando por ti'. Yo no era nadie, yo solo era parte del elenco de Anabel, cero famoso, como que se me hizo raro", contó Eugenio.

El actor confesó que se asustó un poco cuando llegaron al lugar al que acordaron tener la cita ya que era muy caro y en ese entonces "no ganaba mucho dinero", por lo que no ordenó nada y fue quitandole un poco de lo que ella pedía poniendo de pretexto que se sentía mal.

Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pecero… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: '¿Qué vas a querer?', y cuando veo los precios le dije: 'Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas'. Lo que pasa es que no me alcanzaba", confesó Derbez.

Finalmente contó que una vez terminaron la cita el ya o tenía nada de dinero, ni para el pasaje del pecero, lo que lo llevó a un momento muy incómodo con Ruffo pues ella lo llevó a un centro de taxis cercano y esperó a que se subiera, por suerte para Eugenio se fue antes de que tuviera que pedir el viaje y se bajó disculpándose con el conductor ya que no tenía nada de dinero, por lo que tuvo que pedir en la calle para poder llamar a un amigo y pedirle que pasar por él.

Al parecer al actor no le quedaron ganas de una segunda cita pues no volvió a buscar a Victoria y no se vieron hasta un año después desde esa vez, momento en el que ella le reclamó su abandono y reanudado su relación que culminó en boda y el nacimiento del tercer hijo de Eugenio, José Eduardo.