¡No lo podrás creer! Guillermo del Toro diría que DC es mejor que Marvel

Estados Unidos.- El famoso director, Guillermo del Toro, sin duda impactó a miles al confesar durante una entrevista que tiene una preferente inclinación por el universo de DC Cómic a los de Marvel.

Del Toro señaló que no es alguien que sea muy fan de héroes, sin embargo, confesó y nombró a los diferentes personajes de DC que son sus favoritos, además de confirmar que escribió un guión para Justice League Dark.

Cabe recordar que antes de que se anunciará Justice League, se había dicho que saldría la película del equipo oscuro liderado por uno de los magos más poderosos del universo.

Bueno, coescribí un guión completo de Justice League Dark para Warner Bros., así que esa es tu respuesta. Amo a Deadman, amo a Demon, amo a Swamp Thing, Zatanna… Eso es un universo, eso es una cosa aparte. Me atrae mucho ese lado del Universo DC. Pero no soy un chico de superhéroes. Para que me guste un superhéroe, el superhéroe debe ser un monstruo2, dijo Guillermo.