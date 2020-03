"No lo puedo creer": Danna Paola hace gran spoiler de 'Élite' a sus fanáticos

Ciudad de México.- Sin duda alguna la famosa actriz y cantante, Danna Paola, ha realizado un gran spoiler a aquellos fans que aún no hayan terminado de ver la exitosa serie de Netflix en la que participa, Élite.

A través de su cuenta de Instagram la talentosa artista ha compartido una serie de fotos de ella caracterizada como 'Lucrecia', su personaje en la producción, con unas emotivas palabras de despedida.

Esto es sin duda un spoiler pues con ello ha confirmado que en el final de esta tercer temporada, 'Lucrecia' ha fallecido o bien es una manera de decir que ya no habrá más temporadas de la famosa serie.

Lucrecia... que suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama y la puta ama", escribió Danna.