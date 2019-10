"No los necesito": Anuel AA arremete de nuevo en contra de los Latin Grammy

Ciudad de México.- El cantante de reggaetón, Anuel AA, durante una entrevista arremetió en contra de los Latin Grammy y dijo que "no los necesito" para seguir teniendo éxitos alrededor del mundo ni para triunfar como artista.

La periodista entrevistá al interprete de China después de que este ganara múltiples premios en los Latin America Music Award, en donde sacó a relucir su falta de nominaciones en los Latin Grammy a lo que él respondió:

Yo lo único que tengo que decirles es que sigo haciendo conciertos alrededor de todo el mundo sin ellos, tengo un tema en número 1 y sigo sacando temas que se van al 1 alrededor del mundo entero, sigo ganandome premios, yo no necesito el apoyo de esa academia para ser exitoso en mi carrera".

Tras esto mencionó a Romeo Santos y señaló que a pesar de ser el 'Dios de la Bachata' tiene casi dos décadas sin estar en esos premios.

De igual manera señaló que el no quería y no estaba quitandoles crédito a todos los nominados, ya que son buenos, pero para él artistas como Daddy Yankee, Ozuna y Bad Bunny, quienes también 'atacarón' a la academia, merecían muchas más nominaciones, pues hay músicos que no son del mismo nivel que ellos tienen muchas más y le parece injusto y terminó señalando que nuevamente no desacrédita a nadie pero que ya no cuenten con él para nada.

Conmigo que no cuenten para nada, yo y muchos colegas estamos firmesy podemos continuar firmes, a nosotros no nos hacen falta para nada de ellos para seguir siendo exitosos", concluyó.