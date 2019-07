¡No los soportan! Periodistas revelan los nombres de celebridades más odiadas

Ciudad de México.- Los periodistas Angélica Palacios, Memo Martínez y Érika González, de Multimedia 7, no tuvieron reparo en revelar quienes son las celebridades del espectáculo más insoportables.

En una emisión del programa Suéltalo Aquí, los comunicadores señalaron a que famosos le suelen ‘sacar’ la vuelta por su soberbia y arrogancia.

Eduardo Yáñez:

Los periodistas aseguran que el actor no solo ha tenido roces con la prensa sino también con sus fans. Recordemos que Yáñez ha enfrentado una batalla legal tras agredir a un reportero que lo entrevistaba.

Luis Roberto Guzmán:

Fue Angélica Palacios quien reveló que el actor se portó como todo un divo con la producción de una novela.

Livia Brito:

Recientemente se reveló que la actriz había finalizado su romance con Said El Caballero Urbano, presuntamente por haberle encontrado chats comprometedores con otros hombres. Los periodistas aseguraron que Livia se portó muy grosera cuando se le preguntó sobre este escándalo.

No es la primera vez con Livia. La podríamos poner en la cajita de los insoportables”.

Jorge Salinas:

Los presentadores coincidieron en que el actor trata a los medios “dependiendo del humor con el que ande”.

Odiseo Bichir:

Martínez aseguró que es un gran actor “pero no lo volvería entrevistar, prefiero pelearme con mi jefe” debido a que su experiencia fue terrible.

En aquella ocasión le hice un par de preguntas, ya no me acuerdo qué; acepto que no fueron de trabajo, fue una pregunta súper ligera, como tipo qué refresco prefieres, el tipo estaba colérico, cara torcida. Cuando terminamos se metió a su camerino y le dio un portazo a su puerta”.