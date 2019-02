“No me acuerdo”, responde Edgar Vivar al preguntársele si tiene Alzheimer

Ciudad de México.- En septiembre de 2018, Edgar Vivar acaparó titulares luego de que una publicación revelara que padecía principios de Alzheimer, difícil prueba de vida a la que se indicó hacía frente con algunas actividades para agilizar su memoria a través del aprendizaje de cosas nuevas.

Ahora, la misma revista informó hace unos días cuál ha sido el progreso del actor y cómo continúa luchando contra la enfermedad.

En una entrevista sobre el término de las funciones de la obra Memorias de Madrid y acerca de sus nuevos proyectos, TVyNovelas cuestionó a Edgar Vivar sobre si temía el padecer Alzheimer.

Hay deterioro normal con la edad. No sé cuántos años tengan, pero a los 70, cuando las personas no ejercitan la memoria, es muy probable que haya un deterioro, es una cuestión natural”, respondió el actor.

Al reiterársele el cuestionamiento, el intérprete del ‘Señor Barriga’ en el El Chavo del 8 admitió que ha llegado a sentir temor.

Claro, y mucho. He convivido con gente que enfrenta este padecimiento y trato de retrasarlo, porque tenemos que entender que el deterioro de las capacidades cognitivas, más allá de la conciencia, es el Alzheimer, entonces, todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado”, reporta TVyNovelas que expuso.

Sin embargo, luego de que sus declaraciones fueran difundidas por la revista, Edgar Vivar expuso en un encuentro con medios que no se acordaba si padecía Alzheimer.

Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo”, dijo entre risas el actor.