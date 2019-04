"No me afecta": Así reacciona Toni Costa sobre la reunión de Fonsi y Adamari

Estados Unidos.- Este jueves sorprendió el reencuentro entre Adamari López y Luis Fonsi, pues a casi una década de su polémico divorcio, la expareja se mostró lo más cordial posible durante su aparición en el programa Un Nuevo Día.

Por su parte, Toni Costa, actual pareja de Adamari, se encontraba en el matutino Despierta América, lugar donde fue cuestionado por esta reunión.

Lo primero que como no fue mi año no me hace daño. Lo segundo es que son dos personas adultas que compartieron su vida, fueron importantes una para la otra y yo pues no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer”, explicó Costa.