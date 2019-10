"No me cae bien": Caeli habla de su relación con el Wereverwero

California, EU.- Caeli volvió a subir un nuevo video a su canal de YouTube luego de un tiempo ausente, el cual tituló como ‘100 preguntas en cinco minutos’.

La dinámica consistía en contestar los múltiples cuestionamientos de sus seguidores en un breve periodo de tiempo, en donde respondió algunas preguntas muy polémicas.

Caeli realizó diversas confesiones dentro del video y una de ellas fue con respecto a su expareja Ricardo, mejor conocido en Internet como el Wereverwero.

Pues con Ricardo ya no tenemos relación, ‘el wero’ es uno de mis exnovios y ya no me cae bien la verdad”, declaró la creadora de contenido.