"No me gustas": Livia Brito 'batea' a Yolanda Andrade en pleno programa

Ciudad de México.- Durante el reciente programa Montse&Joe, las conductoras estelares tuvieron unas invitadas muy especiales, la famosa venezolana Marjorie de Souza y la actriz cubana Livia Brito.

Mientras hablaban de diversos temas personales, Livia manifestó que su propósito para 2020 es mantenerse soltera.

Yo dije que este año no voy a tener pareja", comentó la cubana.

Yolanda Andrade no perdió la oportunidad para 'tirarle la onda' a Livia, sin embargo, no recibió una buena respuesta de la protagonista de Médicos, Línea de vida.

Ay no, ojalá me gustara pero no", afirmó Livia 'sin pelos en la lengua'.