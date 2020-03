"No me importa": Maluma envía contundente mensaje a heathers

Ciudad de México.- El guapo cantante de reggaetón, Maluma, ha enamorado aún más a sus millones de fans en Instagram al posar con su coqueta sonrisa y rosa en mano dando un contundente mensaje a los heathers.

Maluma es uno de los artistas que apoya mayormente la moda, incluso fue la celebridad número uno como el mejor vestido durante el 2019, pero ello también le ha traído miles de críticas que ha decidido ignorar por completo.

El cantante compartió varios fotos con diversos atuendos, enamorando aún más a sus millones de fans que le dicen que es un ser maravilloso apoyando que ignore las críticas.

La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa.. SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie", expresó Maluma.