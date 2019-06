"No me importa el que dirán": Tania Ruiz a críticas por su romance con Peña

Ciudad de México.- Tania Ruiz aseguró que los mensajes negativos que ha recibido desde que salió a la luz su relación en el expresidente Enrique Peña Nieto la tienen sin cuidado.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que todas estas críticas son vibras negativas de otra persona y ella no permite que le afecten.

Mucha gente me ha escrito y me ha a puesto que wow porque no me importa el qué dirán”, comentó la novia de Peña Nieto.