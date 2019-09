"No me la pueden aplicar": Gloria Trevi habla del próximo tour con Karol G

Ciudad de México.- La cantante, Gloria Trevi, tras haber anunciado que se uniría a Karol G y daran inicio a una gira en conjuto dio una entrevista donde ofreció detalles acerca de 'Diosas de la Noche Tour'.

Primeramente la intérprete de La Noche aclaró que la unión entre ella Karol no era un versus como el que tuvo hace algún tiempo con Alejandra Guzmán.

No es un versus, es más bien una introducción, ella me introduce a sus fans yo la introduzcó a los míos, entonces todos nos unimos, además va a estar increíble por que aparte es Colombia, México, es woman power", dijo Trevi.

En cuanto a que se le llamó oportunista y se le señaló si lo hacía como otros artistas pop que se unen al reggaetón porque es lo que está pegando señaló que no se lo podían aplicar a ella.

A mí esa si no me la pueden aplicar porque yo toda la vida me he metido en mucha música, música diferente, mi música no es un género, yo realmente cantó pop, rock, valadas, rancheras y las cantó bien", señaló Gloria.