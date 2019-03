"No me molesta ser un alcohólico, es parte de mi vida": Ben Affleck

California, EU.- Ben Affleck se se sinceró sobre su lucha contra el alcohol y como enfrenta su rehabilitación en el programa de televisión Today.

Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", expresó el actor.