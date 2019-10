''No me quiten mi cel'': Andrea Escalona por convivir con habitantes de CDMX

Ciudad de México.- Una vez más la conductora, Andrea Escolana, está dando de qué hablar pues durante su cobertura por el homenaje de José José en la Ciudad de México hizo un polémico comentario.

La hija de Magda Rodríguez abandonó el foro del programa Hoy para realizar transmisiones en vivo para el matutino desde el Palacio de Bellas Artes donde cientos de fans esperaban despedir al cantante.

Durante uno de estos enlaces, Andrea Escalona comentó que temía que le robaran su celular.

Yo sigo reporteando, sigo buscando imágenes, sigo buscando entrevistas, me voy a ir a chambear, espero que no me quiten el celular mamacita, pero ahí regreso”.