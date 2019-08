"No me robó": Gabriel Soto defiende a Irina y hace tajante confesión sobre su divorcio

Ciudad de México.- Ya han pasado casi dos años de la polémica separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, sin embargo, la relación y lo que siguió después de que finalizara ha protagonizado titulares hasta hoy.

El actor recientemente platicó en exclusiva con el periodista Lucho Borrego de ¡Suelta la Sopa! y confesó no solo la verdadera razón de su divorcio, sino que respondió a una dura pregunta sobre su expareja, Geraldine Bazán y su matrimonio.

Gabriel Soto reveló que los problemas con Bazán comenzaron al surgir fotos de él con Marjorie de Sousa (expareja de Julián Gil). Soto aseguró que los medios crearon chismes fuera de lugar e hicieron más grande el escándalo, lo que eventualmente fracturó su matrimonio.

La más dura pregunta de la entrevista ocurrió cuando Borrego le preguntó si creía que seguiría al lado de Geraldine si ambos hubieran ignorado tantos escándalos y polémicas, a lo que el actor contestó:

El galán de novelas agregó que ya en ese punto se hizo imposible mantener la relación pues las peleas eran constantes y la desconfianza pudo más que el amor que se tenían.

A raíz de ahí empezaron los problemas. Todos los días durante un año y medio"

El actor, como ya lo había hecho en el pasado, expresó su molestia con la revista que inició lo que el calificó de "chismes delicados", ya que también estuvieron involucradas sus dos hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su matrimonio con Bazán.

Elissa vio que me estaban imputando que yo era papá de alguien más. Eso me llenaba de rabia y de coraje", mencionó.

Además, el actor salió en la defensa de su actual pareja, la actriz de origen ruso Irina Baeva, a quien acusaron de haber sido la tercera en discordia en el matrimonio entre Geraldine y él.

Dicen a mi actual pareja 'robamaridos' como si me hubiera agarrado, me hubiera echado al hombro y me hubiera robado. Eso no sucede", manifestó.