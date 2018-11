"No nací en Estados Unidos": Galilea Montijo responde a las críticas

Ciudad de México.- Hace un par de días, la famosa empresaria Paris Hilton fue la invitada especial durante una emisión del programa 'Hoy', espacio en el que pudo compartir con los televidentes un poco sobre las causas que persigue y además participar en una dinámica junto a los conductores del matutino.

La socialité formó parte del juego 'Piensa rápido', para el cual tuvo por equipo a la conductora Galilea Montijo. Juntas, Galilea y Paris buscaron adivinar el mayor número de palabras para así ganarle a sus contrincantes, Andrea Legarreta y el 'Burro' Van Rankin.

Pese a que la dinámica buscaba la diversión de sus participantes y de los televidentes, muchos espectadores y usuarios de redes sociales criticaron a Galilea Montijo por la manera en que habló en inglés para dirigirse a Paris Hilton.

Luego de emplear sus redes sociales para tocar un poco el tema de los señalamientos hacia su persona, Galilea respondió directamente a dichos comentarios negativos durante un detrás de cámaras del programa 'Hoy'.

En el video, la persona detrás de la cámara le indicó a la conductora que ella se convirtió en tendencia en redes sociales durante el fin de semana.

Sorprendida, Galilea Montijo preguntó cuál había sido la razón de ello, y una vez que le explicaron que todo se originó por la interacción con Paris Hilton, dijo entre risas:

¿Por my English? Oigan, a todos los que critican que no hablo inglés, no nací en Estados Unidos, yo nací en México. No es nuestra obligación".

Después, la conductora siguió tomando con humor las críticas y dejó claro que los comentarios no le han afectado.

Porque, ahí les va, si mi mamá me hubiera mandado a un privado, pues a lo mejor lo estudiaría; pero gracias a Dios mi mamá tuvo nomás para darme de comer... Pero aparte ya se dieron cuenta muchos de que no me pierdo, por lo menos no me muero de hambre allá (EU), pido de comer: Can you give me a chicken?", expresó Galilea.