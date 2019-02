"No ocupo de narcos para que mi música suene": Última publicación de cantante asesinado

Guaymas, Sonora.- El pasado lunes fue una noche trágica para los cantantes de corridos en México, ya que dos de ellos fueron cruelmente asesinados, uno en Sonora y otro más en Sinaloa.



Uno de ellos fue Francisco Javier Fourcade Romo, cantante de narcocorridos. El joven fue hallado muerto en un canal de Guaymas, Sonora, luego de un ataque de vehículo a vehículo.



El hombre que manejaba el vehículo donde viajaba Fourcade, un sedán azul, murió de inmediato al recibir más de 20 disparos. El cantante salió del automóvil, pero fue encontrado metros más adelante, en un canal de aguas negras. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala.



Según la información que ha circulado, tres sujetos viajaban en vehículo sobre el boulevard Luis Encinas del puerto cuando cerca de una universidad otro auto los alcanzó y comenzaron a dispararles.



Fourcade Romo viajaba en ese automóvil, pero no se tenían noticias de él. Al inicio se pensó que había escapado del ataque pero luego fue localizado en un canal junto a la universidad.

En su última publicación en Instagram, Francisco Fourcade aseguró que no necesitaba del narco ni de la mafia para que su música sonara.

Yo solito he salido adelante, yo solito he hecho que mi música siga avanzando y gracias a mis esfuerzos y a la ayuda de mi gente hermosa que apoya y escucha mi música. Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido"