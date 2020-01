"No pasará": José Luis responde si le gustaría ser padrino del hijo de Sherlyn  

Ciudad de México.- El vocalista de Río Roma, José Luis Roma, durante una reciente entrevista volvió a hablar sobre el embarazo vía inseminación artificial de su expareja, Sherlyn Torres, donde la defendió de críticas por su decisión y reveló si quiere ser padrino del primer hijo de la actriz.

Poner en tela de juicio ya las palabras de una mujer ya es de alguna manera una clase de violencia, yo creo que todos debemos cuidar la reputación de las mujeres ante todo, entonces no me parece bien que estén juzgando lo que dice ella, nadie, es una desición super valiente la que tomó y yo se la aplaudo", aseveró el vocalista de Río Roma.

El cantante también llamó mucho la atención al hablar sobre si le gustaría ser padrino del primer hijo de su expareja, solo dijo que no cree que pase dejando la posibilidad abierta.

No creo que pase, pero fíjate que me han invitado a ser padrino y muchas veces he dicho que no porque, nosé, como que tienes que tener un compromiso muy real", reveló José Luis.