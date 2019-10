"No podía ser una vendida": Rihanna tras rechazar invitación al Super Bowl

Estados Unidos.- Tras revelarse que Jennifer Lopez y Shakira serán las encargadas del medio tiempo del Super Bowl LIV, la cantante Rihanna confesó que ella rechazó la oferta por que no es "una vendida"

No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera", dijo la interprete.