"No pude decirle adiós": 'La Roca' revela el mal que le arrebató la vida a su padre

Estados Unidos.- El actor Dwayne 'La Roca' Johnson reveló cuáles fueron las causas de la repentina muerte de su padre Rocky Johnson, severas complicaciones que llevaron la salud del legendario luchador al completo deterioro y después inevitablemente a la fatalidad.

Por medio de Instagram, el protagonista de Jumanji compartió un video en el que habla sobre el dolor por el que atraviesa tras haber perdido a su padre y acerca de los problemas de salud que dieron paso a que Rocky Johnson sufriera un "masivo ataque al corazón" que acabó con su vida el pasado 15 de enero, a los 75 años de edad.

El famoso, quien al igual que su padre formó parte de la WWE, dijo que la autopsia arrojó resultados muy claros con respecto a la causa de muerte de su padre, pero que siguió preguntándose si su padre habría sufrido dolor y si su muerte se habría prolongado.

Pero eso me dio gran consuelo, al saber que no se prolongó. La razón por la que me dio mucho consuelo pese a que no tuve oportunidad de decirle adiós por última vez, es que él había sufrido muchísimo dolor por mucho tiempo y esa es la vida de un luchador profesional", continuó el actor.