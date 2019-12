"No puede ser real": Bebé de youtuber muere tras dejar de respirar al dormir

Ciudad de México.- La estrella de YouTube Brittani Boren Leach reveló a sus seguidores de redes sociales que su adorado bebé de tres meses, Crew, murió después de ser hallado sin respirar mientras tomaba una siesta el día de Navidad.

La madre de 29 años habló con detalle de la tragedia por la que atraviesa a través de una serie de publicaciones de Instagram, las cuales comenzaron el pasado jueves con una fotografía de su mano sosteniendo la de su bebé y una explicación de lo que había ocurrido.

No tengo palabras ahora mismo más que desesperadamente pedirles sus oraciones... Mientras estábamos en la casa de un familiar anoche, Crew se acostó a dormir una siesta y cuando fui a revisarlo, él no estaba respirando. Estamos viviendo una pesadilla y estoy muriendo por dentro. Por favor, recen por mi bebé. Esto no puede ser real", escribió Brittani.