"No puedo amar a otra": Zurita rechaza romance tras muerte de Christian Bach

Ciudad de México.- A poco más de 1 año de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita continúa afirmando que no quiere tener otro romance tras perder a quien fuera su compañera de vida por más de 30 años.

El famoso actor mexicano explicó que no desea entablar una relación sentimental argumentando que no podría amar a otra persona que no sea la madre de sus hijos.

No, no voy a rehacer mi vida con otra persona, no podría amar a otra persona como amé a Christian", comentó.

Durante la entrevista consedida a una publicación española, Zurita también explicó que pese a que ya han pasado varios meses aún guarda el recuerdo de su esposa.

Ella está en mi corazón, no se va a ir de allí nunca, también está en la sangre de mis hijos, ahora vivo mi vida a través de los ojos de ellos que se parecen a Christian, son muy inteligentes y mi mujer lo era", añadió.